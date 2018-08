Het is tijd voor de inhaalwedstrijd van de Grote A in het IFKS skûtsjesilen bij Echtenerbrug. De wedstrijd van afgelopen zondag bij Stavoren kon door harde wind niet doorgaan, en moet nu worden ingehaald. Zal Arend Wisse de Boer met zijn skûtsje Drie Gebroeders opnieuw naar de winst zeilen? Of wordt het vandaag iemand anders? Volg het live!