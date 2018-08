Inwoners Súdwest-Fryslân vinden Fries belangrijker dan gedacht

Friese les

Van Gent komt oorspronkelijk uit Utrecht, maar wil zelf het goede voorbeeld geven. Ze begint in september met een vervolgcursus Fries spreken. Het interview over de enquête voor de radio deed ze woensdag al voor de helft in het Fries, al vindt ze dat best moeilijk. Wethouder Erik Faber zal deze herfst ook een cursus Fries spreken volgen. Van Gent: "Het Fries is een prachtige en unieke taal die meer aandacht verdient. Het is een taal om trots op te zijn." Ieder jaar gaan tientallen ambtenaren op Friese les.

Plaatsnamen

Súdwest-Fryslân heeft al Friestalige plaatsnamen. Er zijn gemeenten waar de Friese namen bovenaan zijn gezet, maar dat hoeft van Van Gent niet in Súdwest-Fryslân. Zij denkt dat de waarde daarvan beperkt is voor het behoud van de Friese taal. Ook het aantal Friestalige stukken van de gemeenteraad hoeft wat haar betreft niet omhoog.