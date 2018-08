Inwoners Súdwest-Fryslân verdeeld over het Fries

Veel inwoners vinden dat het Fries moet blijven bestaan, maar de taal moet niet worden verplicht. Inwoners vinden het belangrijk dat kinderen het Fries op school leren, maar dan moet het wel op een 'leuke' manier gebeuren. De gemeente moet het Fries naast het Nederlands gebruiken, zo vinden de respondenten.

Blij

Wethouder Stella van Gent is blij met de uitkomsten. "Er ligt een mooie uitdaging voor de gemeente en voor de inwoners. Voor ons bij het maken van het nieuwe beleid, en het uitvoeren daarvan. En voor de inwoners bij de houding tegenover het Fries, bijvoorbeeld in het opvoeden van de kinderen. Wat willen zij hun kinderen meegeven van het Fries? En dan gaat het niet alleen om de taal, maar ook om de Friese cultuur."

Voorbeeld

Van Gent wil zelf het goede voorbeeld geven. Zij begint in september met een vervolgcursus Fries spreken. Wethouder Erik Faber zal deze herfst ook een cursus Fries spreken volgen. Van Gent: "Het Fries is een prachtige en unieke taal die meer aandacht verdient. Het is een taal om trots op te zijn."