SC Heerenveen en stewards weer op één lijn, duel tegen Feyenoord kan doorgaan

De thuiswedstrijd van SC Heerenveen tegen Feyenoord kan zondag gewoon doorgaan. Stewards dreigden het duel in het Abe Lenstrastadion te boycotten, omdat ze boos waren over een incident met een spandoek tijdens de afgelopen thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Heerenveen heeft in gesprekken met alle betrokkenen de kou uit de lucht gehaald. "We zijn blij dat we goed met elkaar hebben gesproken en willen via deze weg benadrukken dat we de individuele stewards geen verwijten kunnen maken voor het handelen op de wedstrijddag'', zegt algemeen directeur Luuc Eisenga van de eredivisieclub.