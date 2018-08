Keepster Loes Geurts uit Hichtum keert terug bij Oranjevrouwen

Geurts zette na het EK van vorig jaar tijdelijk een punt achter haar carrière. Ze had al langer twijfels, omdat het voetballen haar meer energie kostte dan dat het opleverde. Ze was het plezier in het spel kwijt. In 2015 raakte Geurts geblesseerd aan haar hoofd. Ze kwam terug, maar zat vaak als tweede keeper op de reservebank, zowel bij de clubs waar ze speelde als bij het nationale dameselftal.

Sherida Spitse uit Sneek is ook geselecteerd voor de wedstrijd tegen Noorwegen.