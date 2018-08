Chalets onbeschadigd bij brand in Eastermar, bewoners weer terug

De brand begon woensdagochtend vroeg in een schuur en sloeg over naar de naastliggende kampeerboerderij. Daar verbleven op dat moment veertien jongeren. Zij konden de boerderij zonder problemen verlaten. Ze zijn opgevangen in Hotel Meerzicht in Eastermar. De boerderij is compleet verloren gegaan. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.