Terschelling heeft in verhouding laagste aantal jonge vrouwen van Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor alle Nederlandse gemeenten de verhoudingen tussen jonge mannen en jonge vrouwen bekeken. Behalve in Leeuwarden zijn in alle Friese gemeenten meer jongen mannen dan vrouwen. De Fryske Marren en Dongeradeel zijn daarbij op de vaste wal de uitschieters met 126 en 125 jonge mannen per 100 vrouwen. In Leeuwarden is het net andersom, daar wonen meer jonge vrouwen dan mannen.

Jonge mannen en vrouwen zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek mensen van tussen de 20 en 25 jaar.