Kampeerboerderij gaat verloren bij uitslaande brand op vakantiepark in Eastermar

Bij een uitslaande brand op het vakantiepark Onder de Linde in Eastermar is een kampeerboerderij verloren gegaan. De brand ontstond rond 05.30 uur in een schuur op het vakantiepark en sloeg over naar de boerderij naast de schuur. Zo'n dertig vakantiegangers die in de chalets op het park zitten en veertien jongeren die in de boerderij zaten, zijn met de schrik vrijgekomen. Ze werden geëvacueerd en naar een opvanglocatie gebracht.