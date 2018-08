Teller elfstedenzwemtocht Van der Weijden staat nu op 3,5 miljoen euro

Bij de huldiging maandagavond in Leeuwarden werd bekend dat er 2,5 miljoen euro was opgehaald. Er is daarna dus nog een miljoen euro bijgekomen. Het geld gaat naar het KWF Kankerbestrijding en elf speciale onderzoeksprojecten om kanker te bestrijden.

Het televisieverslag van de huldiging werd maandagavond live uitgezonden door de NOS en Omrop Fryslân. Er keken 1,4 miljoen mensen naar.