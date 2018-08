Radiolichtschip Jenny Baynton zendt uit vanaf zee

De vuurrood geschilderde Jenni Baynton is het enige operationele radioschip ter wereld en daarom heeft het iets nostalgisch. Het radioschip doet denken aan de zeezenders Radio Caroline of Radio Veronica.

15.000 nodig voor onderhoud

Het wordt onderhouden door vrijwilligers, maar voor dat onderhoud is veel geld nodig. "We hebben hem nu tien jaar. En we willen hem zo ver mogelijk terugbrengen in de originele staat, met de toepassing als radioschip", vertelt Sietse Brouwer van het schip.

De Jenni Baynton moet voor het onderhoud op de helling en daar is 15.000 euro voor nodig. "Dat is 15.000 meer dan we hebben", zegt Brouwer. Zodoende is het initiatief ontstaan om buitengaats te gaan en mensen uit te nodigen voor een rondleiding. Zo hopen ze donateurs en sponsoren te krijgen. "We liggen straks aan het eind van de Pollendam. We dekken onze kosten voor een deel door het varen van bootjes, zodat mensen ons kunnen bezoeken."