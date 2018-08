Harlinger doet archeologische vondst uit zevende eeuw

Waar de vondst is gedaan, wordt niet bekendgemaakt. Het plaatje ligt nu in een archeologisch depot. In het veld waar het is gevonden, is nog wel verder gezocht, maar niets meer gevonden.

Bierma was aan het zoeken met een metaaldetector en dit is zijn grootste vondst ooit. Hij wil het aanbieden aan het Fries Museum. Dat mag er een bod op doen. Oud-conservator Evert Cramer van het museum heeft de vondst al bekeken.