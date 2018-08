Het gaat de Friese zeilscholen weer voor de wind

Het gaat goed met de Friese zeilscholen. Zo heeft zeilschool Pean in Nes zo'n 10 procent meer aanmeldingen dan in 2017. Dat komt door de aantrekkende economie. In eerdere jaren moest een reservering meerdere keren worden verkocht, bijvoorbeeld omdat een vaste klant plotseling zonder werk zat en het kamp moest afzeggen. Dat is nu helemaal anders: de zeilschool wordt iedere dag gebeld door mensen die nog een plekje zoeken, maar alles zit al helemaal vol.