Nog steeds geen besluit OM over eventuele vervolging van schipper Amicitia

Bij het ongeluk in de haven van Harlingen kwamen drie Duitse toeristen om het leven toen een mast afbrak en op de mensen viel. Na onderzoek bleek dat de mast helemaal doorgerot was, terwijl die in 2012 nog was goedgekeurd.

Volgens zaakwaarnemer Boerema van de schipper hebben de nabestaanden van de drie Duitse toeristen inmiddels wel een vergoeding gekregen. Hij noemt het ook voor de branche belangrijk dat er binnenkort duidelijkheid komt over een mogelijke strafvervolging van de schipper.