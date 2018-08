Toch celstraf voor dodelijk ongeluk met trekker

De man reed met een trekker met een verreiker op de Hoofdweg richting Wolvega. Op de verreiker had hij twee pakken hooi, die hij vervoerde. De verdachte had daardoor vanuit zijn cabine niet genoeg zicht op de weg en zag zodoende niet dat er een echtpaar op de fiets voor hem reed. De man reed ze aan, waarbij de man van het echtpaar om het leven kwam.

De rechtbank had de man een maximale werkstraf van 240 uren gegeven. In hoger beroep werd een jaar cel geëist vanwege roekeloos rijgedrag. Het gerechtshof was net wat milder. Volgens het hof was er sprake van zeer onvoorzichtig rijgedrag en daarom moet de verdachte vier maanden de cel in. Hij mag ook twee jaar niet rijden.