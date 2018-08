Martin Ødegaard definitief naar Vitesse

De 19-jarige Ødegaard staat bekend als groot talent. Real Madrid haalde hem in januari 2015 van de Noorse club Strømgodset. Bij de Spaanse club komt Ødegaard niet aan speeltijd, daarom verhuurt Real hem. Eerder dus al aan Heerenveen, nu aan Vitesse.

Even gingen er geruchten dat Real Madrid hem opnieuw aan Heerenveen zou verhuren. Dat schreef de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo. Toch leek toen ook al duidelijk dat het niet Heerenveen, maar Vitesse is dat dit seizoen over Ødegaard kan beschikken.