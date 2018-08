Noorderlingen vaker met drank op achter het stuur betrapt

De politie doet in de tien politieregio's in Nederland regelmatig alcoholcontroles. Dat gebeurt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vorig jaar zijn er 13.000 blaastesten afgenomen bij automobilisten die tussen tien uur 's avonds en vier uur 's nachts in de auto zaten.

Hoe het kan dat er in het noorden meer mensen tegen de lamp liepen, kan op grond van de controles niet gezegd worden.