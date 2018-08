Wietkweker Doede de Jong hoeft 5 ton niet terug te betalen

De Jong is in 2015 al eens veroordeeld tot twee maanden celstraf voor het verbouwen van cannabis. Hij ging toen in hoger beroep, omdat hij het niet eens is met het feit dat men in Nederland wel cannabis mag verkopen, maar niet mag verbouwen. De rechter zei toen dat De Jong wel schuldig is aan het kweken, maar geen straf krijgt, omdat hij er niet rijk van is geworden, op een biologische en schone manier kweekte én voor een legale coffeeshop werkte.