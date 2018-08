Van der Weijden dacht in Hindeloopen al dat hij het mogelijk niet zou redden

Samen

Maarten van der Weijden heeft veel meegekregen van alle steun die hij kreeg, toen hij in het water lag. Volgens hem is dat als sporter best wel uniek. Tien jaar geleden, toen hij goud won in Peking, was het vooral zijn eigen strijd voor het goud en gaf hij telkens het 'wenselijke' antwoord dat de aanmoedigingen hem veel hebben geholpen. Dat was toen misschien niet zo, maar dat was dit weekend wel anders. Dat kon hij ook zelf merken: "Dan kom je in Sneek aan, en dan zie je de stad vol staan, en dan hoor je dat de mensen je toeschreeuwen. Ik heb het tijdens mijn tocht ook steeds meer toegelaten, dat het ook meer over het 'samen doen' ging."

Doorgaan

Het hogere doel heeft altijd meegespeeld voor Van der Weijden, hoe zwaar hij het ook had. "Ik beleef geen plezier aan drie dagen zwemmen maar, ik begreep heel goed dat ik door het zwemmen meer donaties zou krijgen, en daarmee de kankerpatiënt beter kon helpen." Dat is ook de reden geweest dat hij na een zware nacht, zondagochtend in Hindeloopen, toch heeft doorgezet. Terwijl hij eigenlijk al wist dat hij de eindstreep mogelijk niet zou halen. "Mijn vrouw zei: hoe verder je komt, hoe meer aandacht, en hoe meer jij de kankerpatiënt kan helpen. Maarten je moet door!"