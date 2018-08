Leeuwarder slagerij Vion gaat 10 september weer open

2500 kij

De 50 medewerkers van Vion Leeuwarden komen, voor zover mogelijk, terug in september. Bij het bedrijf zullen wekelijks 2500 koeien worden geslacht. Het is het grootste slachtbedrijf voor de drie noordelijke provincies. Vion heeft ook in Tilburg nog een runderslachterij. In Boxtel, Groenlo en Apeldoorn heeft Vion een varkensslachterij. Het is in Nederland en Duitsland de grootste vleesproducent en de derde in Europa.