Huldiging Maarten van der Weijden goed bekeken

De huldiging van de olympisch zwemkampioen, die langs de elf Fryske steden wilde zwemmen, was live te bekijken op NPO1 en Omrop Fryslân, dat de beelden van de NOS gebruikte.

Van der Weijden moest na 163 kilometer bij Burdaard afhaken vanwege gezondheidsklachten. Nadat hij in het MCL in Leeuwarden was behandeld, kon een zichtbaar verzwakte Van der Weijden bij de huldiging op het Oldehoofsterkerkhof zijn. Met zijn opmerkelijke actie heeft hij meer dan 2,5 miljoen euro ingezameld. Het geld gaat naar kankeronderzoek.