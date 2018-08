Mensen kunnen weer veilig zwemmen bij de zwemplaatsen bij het Mirnzer Klif en de Hege Gerzen. Het negatieve zwemadvies van de provincie is opgeheven. Dat was ingesteld omdat de kans op gezondheidsklachten door bacteriën te groot was geworden. De provincie controleert de kwaliteit van het zwemwater tot en met eind september. Voor meer informatie kun je terecht op www.zwemwater.nl.