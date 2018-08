Moet wietteler Doede de Jong uit Appelscha 5 ton terugbetalen of niet?

Volgens het openbaar ministerie heeft De Jong dit bedrag in 2009 verdiend. Zijn advocaat Tjalling van der Goot bestrijdt dat. Volgens hem is een groot deel van de oogst van de wiet door spint (een infectie van mijten op planten) verloren gegaan.

Bovendien ging justitie uit van meerdere oogsten in het jaar. Dat kan volgens Van der Goot niet, omdat De Jong biologisch werkt en alleen de zon gebruikt als lichtbron. Daarom is er maar een oogst per jaar mogelijk.