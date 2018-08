Maarten van der Weijden krijgt huldiging in gemeente Waalwijk

Van der Weijden wilde 11.000 euro ophalen voor onderzoek naar kanker, maar dat is veel meer geworden. Hij zou 200 kilometer zwemmen, maar moest na 163 opgeven. Van der Weijden was ziek geworden en kon niet verder.

Omdat het zo'n enorme prestatie was, is Van der Weijden gehuldigd en kreeg hij in Leeuwarden ook nog een speciaal Elfstedenkruisje van premier Mark Rutte. Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk heeft maandag gezegd dat die gemeente ook zal stilstaan bij de zwemtocht. "De hele gemeente Waalwijk is zo trots als een pauw met zo'n inwoner", aldusKleijngeld.

Van der Weijden woont in Waspik en is daar ook nog gemeenteraadslid voor de VVD. De burgemeester heeft nog niet gezegd waar en wanneer de huldiging is.