Bijna geen Friese schapen voor offerfeest

In hoogtij-jaren stonden er meer dan 800 schapen in de hokken van schapenboerderij de Lammesprong in Aldeboarn. Dit jaar zijn dat er een stuk minder. Dit jaar valt het grote moslimfeest, het Offerfeest, in de zomervakantie. Veel moslims zijn nog bij familie in hun vaderland, net als veel Marokkanen. En dat betekent dat de handel van schapenboeren met islamitische slagers minder wordt.