IFKS-wedstrijd bij Heeg: scheidsrechter dient protesten in tegen drie skûtsjes

Zwaga legt zich niet neer bij diskwalificatie

Ulbe Zwaga werd gestraft voor een situatie bij de bovenste boei. Daarvoor werd hij gediskwalificeerd en kreeg hij het maximumaantal punten (17). Zwaga diende meteen een verzoek in tot heropening van de zaak. Daarover wordt dinsdag een besluit genomen.

Averij

Verder diende schipper Jaap Hofstee van het skûtsje It Swarte Wief uit Tijnje tegen de Wylde Wytse van schipper Sikke Heerschop. Dat was vanwege een situatie in de wedstrijd die leidde tot averij waarna It Swarte Wief de wedstrijd moest verlaten. De jury besloot dat de Wylde Wytse moest worden gestraft met het maximumaantal van 17 punten. It Swarte Wief kreeg voor deze wedstrijd het gemiddelde aantal punten van drie wedstrijden, te weten die van zaterdag, dinsdag en woensdag.

Bemanninglijsten

De Eelkje II uit Heeg van schipper Jeroen de Vos kreeg drie extra strafpunten omdat de bemanningslijsten niet in orde was.