Jong Cambuur verliest beloftenderby van SC Heerenveen

Cambuur opende de score met een doelpunt van Issa Kallon. Ruim tien minuten later maakt Jan Ras van Heerenveen de gelijkmaker. Met de 1-1-stand zochten beide ploegen de kleedkamer op.

In de tweede helft kwam Heerenveen op 2-1 door een doelpunt van Pelle van Amersfoort. Vijf minuten later schoot diezelfde Van Amersfoort weer binnen (3-1). In de 70ste minút verzilverde Heerenvener Jordy Bruijn een strafschop: 4-1 voor Heerenveen. Door een eigengoal van Heerenveenspeler Julius Magnusson werd de eindstand bepaald op 4-2 voor SC Heerenveen.