Begeleidingsschip skûtsjesilen ligt aan de grond in aquaduct

Volgschip de Koh-ï-Noor dat meevaart met de Open Friese Kampioenschappen Skûtsjesilen, ligt aan de grond in het aquaduct bij Woudsend. Het schip hoort bij het IFKS-skûstje Ut de Striid dat fearn wurdt troch fan skipper Gerrit Huisman. Jacob Huisman is de eigener. It skûtsje komt út yn de B-klasse.