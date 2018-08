Zwemactie Maarten van der Weijden levert 2.511.302 euro op voor het KWF

Het land was maandag de hele dag in de ban van de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Hij moest het opgeven na 55 uren en 163 kilometer zwemmen. De bewondering was er niet minder om. Premier Rutte vond de benaming 'held' te klein voor Van der Weijden: "Held is een te klein woord. Een reus is hij." Van der Weijden kreeg uit handen van Mark Rutte een speciaal Elfstedentochtkruisje.