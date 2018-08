Afvaloven REC in Harlingen enkele dagen buiten gebruik

De afvaloven van Harlingen is al enkele dagen niet in gebruik. De REC zette de oven vrijdagmorgen uit, nadat er een lek in een ketel werd geconstateerd. Momenteel wordt het lek gerepareerd. Planning is dat de oven dinsdag weer in gebruik wordt genomen. Volgens een woordvoerder van de REC zijn de gemeente Harlingen, provincie en de FUMO op de hoogte gesteld van het lek. Er zou geen gevaar zijn geweest voor de omgeving.