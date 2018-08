Maarten van der Weijden-feest live bij Omrop

Het was aanvankelijk onzeker of Van der Weijden wel op het feest aanwezig kan zijn. Hij moest de tocht voortijdig staken, omdat de zoutverhouding in zijn lichaam verstoord was. Na 55 uren en 163 zwemmen was het vlakbij Burdaard afgelopen. Van der Weijden is voldoende hersteld om bij het feest aanwezig te zijn. Maandagavond is er op Oldehoofsterkerkhof een groot feest met optredens van verscheidene artiesten. In het programma wordt ook bekendgemaakt hoeveel Maarten met zijn monstertocht heeft opgehaald voor onderzoek naar de ziekte kanker.