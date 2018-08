Voor Joop Mulder kwam met de Reuzen in Leeuwarden een droom uit

Toen bekend werd dat Leeuwarden wilde meedoen in de race om culturele hoofdstad te worden, heeft Mulder direct gezegd dat de Reuzen in het programma moesten worden opgenomen.

Mulder kijkt met veel plezier terug op het weekend. ''Leeuwarden werd een stad van de verbeelding, de stad was eigenlijk één groot Oerol. We waren even een wereldstad.''