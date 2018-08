Storing van KabelNoord op Schiermonnikoog is voorbij

Oorzaak was een breuk in de kabel van KNP die tussen het eiland en de vaste wal ligt. KPN heeft het signaal nu omgeleid via Lauwersoog. Na een korte test heeft Kabelnoord alles om twee uur weer aangesloten.

De storing zorgde bij een aantal winkels en horecagelegenheden voor overlast omdat er niet kon worden gepind en omdat er geen reserveringen konden worden geboekt.