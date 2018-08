Maarten van der Weijden stopt met zwemelfstedentocht

Van der Weijden had maandag in een videoboodschap al gezegd dat hij in ieder geval Dokkum wilde halen. Dat is niet gelukt: net na Burdaard moest hij stoppen. Van der Weijden is ziek geworden en op advies van de dokter moest hij ophouden.

'Zoutbalans'

"Achterliggende reden is een verstoorde zoutbalans in het lichaam van Maarten", zegt de organisatie. "Door misselijkheid kon Maarten ook geen medicijnen binnen houden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen." Hij gaat voor onderzoek naar het MCL in Leeuwarden.

Van der Weijden zou maandag aan het begin van de avond in Leeuwarden aankomen, maar het ging moeizamer dan gedacht en maandag werd al gauw duidelijk dat hij niet voor middernacht bij de finish kon zijn. Het tempo lag eerst op 4 kilometer per uur en later naar 2 kilometer.

8 ton

Er is al meer dan 800.000 euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Dat was het grote doel van de zwemtocht. Hij wilde 11.000 euro ophalen en daar is Van der Weijden dus ruim in geslaagd.