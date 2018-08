Arriva is blij met het vervoer rond de Reuzen in Leeuwarden

Er waren meer dan 400.000 bezoekers in de stad. Vrijdagochtend ging het moeizaam, toen treinen stations voorbij reden, maar dat ging snel beter. Bezoekers van het evenement werden met het openbaar vervoer en via grote parkeerterreinen in de stad naar de Reuzen gebracht.

Meer dan de helft van de 95.000 bezoekers die vrijdag in Leeuwarden waren, kwamen met Arriva. Zaterdag was het voor de vervoerder nog drukker met 50.000 mensen en zondag lag dat aantal nog hoger: 55.000.

"Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe mooi het evenement was, maar ook hoe hard er door onze mensen is gewerkt", zegt Arriva-baas Anne Hettinga. "Ik ben zeer tevreden over het verloop en enorm trots op de enthousiaste inzet van al het personeel om bezoekers van en naar dit geweldige evenement te vervoeren."

Arriva moest NS zondagavond ook nog ondersteunen, omdat er een kabelbreuk was tussen Zwolle en Meppel. Arriva heeft toen tien bussen beschikbaar gesteld.