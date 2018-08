SC Heerenveen zegt 'sorry' voor weghalen spandoek

Maar dit is volgens de leiding van de voetbalclub niet waar. Het spandoek had gewoon mogen blijven hangen. De club ziet het zelf ook als een prachtig eerbetoon aan de overleden supporter. De club onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, maar biedt al wel zijn excuus aan bij de nabestaanden. Volgens de club mogen alleen spandoeken die discriminerend of kwetsend zijn niet in het stadion worden opgehangen.