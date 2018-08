Drankrijder zonder rijbewijs aangehouden in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden heeft zondag een 44-jarige drankrijder uit Burgum aangehouden. De man werd op de Spanjaardslaan aan de kant gezet, nadat een verkeersregelaar had gezien dat de man vreemd reed.

Toen de politie de man aansprak, zei hij dat een ander had gereden. Getuigen spraken dat tegen, waarna de Burgumer werd aangehouden. Volgens de politie rook de verdachte naar alcohol. Hij weigerde echter mee te werken aan en blaas- en bloedproef. Bovendien was zijn rijbewijs ongeldig verklaard. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.