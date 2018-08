VIDEO: Duizenden mensen midden in de nacht onderweg om Maarten te steunen

Elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden maakt heel wat los in Fryslân. Zelfs midden in de nacht zijn duizenden mensen onderweg om de zwemmer te steunen. Hij heeft het zwaar, en keek verschrikkelijk op tegen de 'Hel van het Noorden', de route tussen Franeker en Dokkum. Met trekkers, muziek en veel geschreeuw zorgde het publiek er midden in de nacht voor dat de 'Held van het Noorden' wat extra kracht kreeg. Verslaggever Simone Scheffer maakte hierover de volgende bijdrage: