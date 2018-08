De brandweer moest zondagavond uitrijden voor een brand in de Beukenstraat in Leeuwarden. Het was een korte en felle brand, maar er zijn geen mensen gewond geraakt. De bewoonster kon op tijd uit de woning worden gehaald. Er waren bij de woning ook nog drie katten binnen, die zijn door de brandweer veilig uit het gebouw gehaald.

Het is nog niet bekend hoe het vuur precies kon ontstaan.