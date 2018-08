Michel Vlap: ''Te weinig laten zien na rust''

''Ik denk dat we de tweede helft beter hadden moeten voetballen'', vertelt Vlap. ''Toen lieten we ons niet meer zien. Dat hebben we veel te weinig gedaan na rust.'' Voor de rust kwam de openingstreffer van de voet van Michel Vlap. ''Ik dacht: deze moet in het doel! Een fantastische bal van Kik, en die kop ik lekker binnen.'' Is de jonge voetballer uiteindelijk dan wel tevreden met het punt? ''Uiteindelijk gaat het om een resultaat. We doen niet veel onder voor Vitesse, we zijn op de goede weg.''

''Voetballend niet tevreden''

Trainer Jan Olde Riekerink van Heerenveen was na afloop niet helemaal blij met het punt. ''Als er zo laat gescoord wordt, is leven met een gelijkspel lastiger. Maar over de hele wedstrijd gezien mogen we blij zijn. Voetballend ben ik nog niet tevreden, dat kan beter. Kortom: de punten halen we op mentaliteit, voetballend moet het beter.''