Protest tegen De Jonge Jan gehandhaafd, strafpunten Heeg geschrapt

Het skûtsje De Jonge Jan van schipper Fonger Talsma blijft na de wedstrijd van zaterdag bestraft met zeventien punten. De zaak over het protest van zaterdag wordt door de wedstrijdleiding niet heropend. Dat betekent dat De Jonge Jan uit Wartena onderaan het klassement blijft hangen.

De drie strafpunten voor het skûtsje Ora et Labora van schipper Sietse Broersma worden wel kwijtgescholden. Die kreeg Broersma aan zijn broek omdat hij zijn bemanningslijst niet zou hebben ingeleverd. Dat was echter wel het geval, maar door een fout van de wedstrijdleiding was dat niet bekend.