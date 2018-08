Partuur Enno Kingma wint kaatsen in Kimswerd

Kaatsers Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hebben zondagavond het hoofdklassekaatsen in Kimswerd gewonnen. In een spannende finale was het partuur van Kingma beter dan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra: 5-5 en 6-4.