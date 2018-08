Grote problemen treinverkeer: kom niet naar station Leeuwarden

De vervoerder vraagt daarom mensen die de tijd hebben, later te reizen. Er zijn momenteel maar enkele bussen beschikbaar, maar dat is lang niet genoeg om iedereen te vervoeren. Momenteel is het niet mogelijk te reizen tussen Fryslân en bestemmingen verder dan Meppel.

Volgens ProRail is de boppelieding oer in trajekt fan ûngefear in heale kilometer skansearre troch in trein. Monteurs hebben vastgesteld dat het in ieder geval mogelijk is vanaf 18.15 uur via één spoor beperkt te rijden.