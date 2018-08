Junior Freark Kramer over de 20 meter

Fierljepper Freark Kramer heeft ook de tweede wedstrijd van de nationale competitie gewonnen. Woensdagavond sprong hij het verst met 19.94 (een pr) in Linschoten, zaterdagavond was hij de beste bij de junioren op zijn thuishonk It Heidenskip. Kramer sprong voor de eerste keer in een officiële wedstrijd over de 20 meter: 20.04.