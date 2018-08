Advies gemeente: neem het openbaar vervoer naar de Reuzen

De gemeente adviseert om het openbaar vervoer te nemen. Het advies is om de auto bij de treinstations in de omgeving te zetten en daar het openbaar vervoer te nemen. Wie op de fiets komt moet er rekening mee houden dat er in de omgeving van de route niet mag worden gefietst. Ook worden geparkeerde fietsen die in de weg staan weggehaald.

Geen treinen Meppel - Zwolle

Reizigers die met de trein komen, moeten naast de drukte ook rekening houden met extra vertraging. De NS meldt dat er tussen Meppel en Zwolle momenteel geen treinen rijden. Dat komt door een defecte bovenleiding. Waarschijnlijk duurt het nog tot 18.00 uur voordat de problemen zijn opgelost.