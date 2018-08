Pizza en tranen voor Maarten bij zijn doorkomst in Bolsward

Maarten van der Weijden is onderweg naar Bolsward aan de pizza geweest. Om ongeveer twaalf uur zondagmiddag stempelde hij af in de zevende stad op de route. Net daarvoor kreeg bij bij een brug een pizza funghi aangereikt, die hij eerder had besteld. Die werd hem gebracht nadat zijn begeleidingsteam via social media daar om had gevraagd. "Maarten heeft honger en als Maarten honger heeft dan heeft hij grote honger." Zijn vrouw was in tranen vanwege het enthousiaste publiek dat massaal aan de kant stond.