IFKS-wedstrijd in de A-klasse bij Stavoren gaat niet door vanwege harde wind

Eerder was de wedstrijd in de kleine A-klasse al afgelast. De C-klasse is zondagmorgen vroeg wel gestart, maar een skûtsje sloeg om en sommige andere schippers hielden hun skûtsje aan de wal.

De B-klasse is wel van start gegaan, maar eerder gefinisht.

Primeur

Het was voor het eerst in de geschiedenis van de IFKS dat op zondag is gezeild. De schippers hebben besloten om van de eerdere rustdag een wedstrijddag te maken omdat er dan meer mogelijkheden zijn om afgelaste wedstrijden om in te halen. Anders hadden de schippers al na één wedstrijddag een rustdag. Woensdag is nu de rustdag en dus de inhaaldag.