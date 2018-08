Harde wind op het IJsselmeer: kleine A-klasse zeilt zondag niet

De IFKS zeilt zondag bij Stavoren op het IJsselmeer, maar vanwege de harde wind en met name de golfslag is de wedstrijd in de kleine A-klasse zondag afgelast. De C-klasse is zondagmorgen vroeg wel gestart, maar een skûtsje sloeg om en sommige andere schippers hielden hun skûtsje aan de wal.

De B-klasse is wel van start gegaan en voorlopig gaat de A-klasse ook nog wel door.