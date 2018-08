"Gemeente moet meer mensen naar Caparis sturen"

Algemeen directeur Alex Bonnema van Caparis heeft gezegd dat het bedrijf meer werk heeft dan dat ze met de eigen mensen aan kunnen. Er worden momenteel uitzendkrachten ingezet en dat is niet de bedoeling, zegt Bonnema, want daar is Caparis niet voor.

"In de kaartenbakken van onze acht aandeelhoudende gemeenten zitten meer dan tienduizend mensen die wel willen werken maar de kans niet krijgen." Volgens Bonnema krijt Caparis op vragen om geschikte mensen geen positieve reacties. Hij roept gemeenten daarom op om meer mensen naar de werkvoorziening te sturen.

De FNP heeft de oproep gehoord en vraagt het college van B. en W. om daar werk van te maken.