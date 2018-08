"Maarten wordt gedragen door het enthousiaste publiek"

"Hij wordt gedragen door alle enthousiaste mensen langs de kant. Misschien heeft hem dat gister overmoedig gemaakt waar hij later de prijs voor moest betalen." Maarten heeft twee keer een pauze op het matras gelegen in een tentje dat op een vlot achter de boot legt. Na een tijdje voelde hij zich weer fit genoeg om door te gaan. "Hij voelt zich erg gesterkt door de mensen langs de kant. We merken ook een verschil in zwemmen. Hij zwemt daardoor wel een halve kilometer sneller per uur, dat zijn heel wat baantjes in een zwembad."

Elk halfuur krijgt hij wat te eten en is er contact met de coaches en arts op de boot. Dan krijgt hij ook zijn tijden door. "Maarten kent zijn lichaam zelf het best en maakt zijn slagen zo optimaal mogelijk. Hij is heel erg in het nu."

Hel van het noorden

De komende nacht, de hel van het noorden onderweg naar Dokkum, wordt zwaar. "Wat helpt, is dat er mensen zijn om hem aan te moedigen en te steunen. Dus het zou mooi zijn als mensen dat willen doen. We rekenen erop dat hij wordt gedragen door het publiek en het enthousiasme, zoals in Hindeloopen en Stavoren waar mensen met lampjes stonden. Hij ziet ze allemaal."

Ambassadeurs

Om hem te steunen de komende nacht is geregeld dat om de paar kilometer ambassadeurs staan van de goede doelen die Maarten met zijn zwemtocht steunt. "Zo kan hij van ambassadeur naar ambassadeur zwemmen."