Voor de zesde keer is het Imaginarium Festival van start gegaan in Park Vijversburg in Tytsjerk. Deze keer kunnen bezoekers niet twee, maar drie dagen oplopen in en om een middeleeuws dorp. Er is livemuziek, een markt en ook zijn er activiteiten voor de hele familie. Verder is er op Imaginarium een toernooi van de middeleeuwse vechtsport Bohurt, met teams uit de hele wereld.